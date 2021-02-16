Apple разрабатывает складной iPhone со стилусом

Американская компания Apple активно работает над разработкой складного iPhone. Известно, что смартфон должны создать до 2023 года.

Об этом сообщает EqualOcean.

В частности, инсайдер Джон Проссер, специализирующийся на утечках информации о продуктах Apple, рассказал, что компания решила отойти от популярного дизайна складных смартфонов. Зато разработка будет визуально подобной на Samsung Galaxy Z Flip.

При этом компания планирует сделать свой складной смартфон более доступным в финансовом плане, чем смартфоны этого сегмента. Несмотря на это цена складного iPhone стартует от 1499 долларов.

Проссер прогнозирует, что складной смартфон Apple выпустят в сентябре 2022 года. Однако могут возникнуть производственные проблемы. Поэтому выпуск ожидается в 2023 году. По его словам, может снизиться и цена, ведь за два года детали к смартфону могут подешеветь.

Неожиданно отмечается, что складной iPhone получит поддержку стилуса. Пока неизвестно, будет ли этот смартфон поддерживать Apple Pencil нынешнего поколения.

Интересно, что основатель компании Стив Джобс во время презентации первого iPhone в 2007 году резко раскритиковал использование стилуса в мобильных телефонах.

“Кому нужен стилус? Вам нужно их доставать, прятать их обратно, вы теряете их. Что ж! Никто не хочет стилус. Давайте не будем ими пользоваться”, – сказал Джобс.

Похоже, нынешние руководители технологического гиганта решили не прислушиваться к советам Джобса.