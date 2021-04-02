Американская компания Apple попала в громкий скандал из-за реализации MacBook Pro с дефектом шлейфа матрицы экрана. Техногиганта обвинили в сознательной продаже бракованной техники.

Об этом сообщает американский портал The Verge со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что окружной суд Северной Калифорнии (США) постановил, что Apple реализовала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 выпуска с дефектом шлейфа матрицы экрана, зная об этом.

Кроме того, следствие должно проверить, соответствует ли действительности информация о том, что компания удаляла с форума отзывы возмущенных покупателей, которые получили бракованные MacBook Pro.

Пока судебный процесс продолжается. Известно, что истцы требуют возмещения расходов на ремонт MacBook и расширения гарантии, которая сейчас распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro.

В Apple обвинения в сознательной реализации бракованной продукции отвергают.