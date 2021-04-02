Об этом сообщает американский портал The Verge со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что окружной суд Северной Калифорнии (США) постановил, что Apple реализовала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 выпуска с дефектом шлейфа матрицы экрана, зная об этом.
Кроме того, следствие должно проверить, соответствует ли действительности информация о том, что компания удаляла с форума отзывы возмущенных покупателей, которые получили бракованные MacBook Pro.
Пока судебный процесс продолжается. Известно, что истцы требуют возмещения расходов на ремонт MacBook и расширения гарантии, которая сейчас распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro.
В Apple обвинения в сознательной реализации бракованной продукции отвергают.
- Ранее корпорация Apple проиграла суд против швейцарского производителя часов Swatch Group касательно права использования коронной фразы Стива Джобса “One more thing” (Еще кое‑что).