Об этом сообщает российское издание Ведомости.
Приложения будут удалены в связи с требованием Службы безопасности Украины.
“Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений “Россия 1”, “Россия телевидение и радио”, “Вести fm”, а также популярного новостного приложения “Вести.ру” из каталога App store на территории Украины”, — сообщили в Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
- Ранее СНБО принял решение относительно продления запрета российских соцсетей и сайтов. Решение вступит в силу после подписания Президентом соответствующего указа.