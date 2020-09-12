Компания Apple удалит из магазина App Store на территории Украины пропагандистские приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и "Вести.ру".

Об этом сообщает российское издание Ведомости.

Приложения будут удалены в связи с требованием Службы безопасности Украины.

“Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений “Россия 1”, “Россия телевидение и радио”, “Вести fm”, а также популярного новостного приложения “Вести.ру” из каталога App store на территории Украины”, — сообщили в Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.