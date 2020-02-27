Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Объявление было сделано на годовом собрании акционеров компании. При этом, по словам Кука, онлайн-магазины Apple заработают в стране уже в этом году.
В 2018 году Индия изменила законы, которые не позволяли иностранным брендам открывать монобрендовые магазины в стране. Поэтому компании пришлось получить специальное одобрение индийского правительства, чтобы открыть магазин без местного партнера. Ранее уже ходили слухи о заходе Apple на индийский рынок, но сроки были неизвестны.
На данный момент Apple продает свою продукцию через сторонние магазины в Индии. Но продажи компании отстают от конкурентов, таких как Samsung и Huawei.
Отмечается, что в связи с тем, что спрос на продукты Apple в Китае снижается – даже до появления вспышки коронавируса – компания надеется, что сможет стимулировать рост на других развивающихся рынках, таких как Индия.
- Как сообщалось ранее, 1 февраля компания Apple решила временно закрыть розничные магазины в Китае из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.