Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания откроет свои первые магазины в Индии в 2021 году, чтоб компенсировать убытки на китайском рынке.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Объявление было сделано на годовом собрании акционеров компании. При этом, по словам Кука, онлайн-магазины Apple заработают в стране уже в этом году.

В 2018 году Индия изменила законы, которые не позволяли иностранным брендам открывать монобрендовые магазины в стране. Поэтому компании пришлось получить специальное одобрение индийского правительства, чтобы открыть магазин без местного партнера. Ранее уже ходили слухи о заходе Apple на индийский рынок, но сроки были неизвестны.

На данный момент Apple продает свою продукцию через сторонние магазины в Индии. Но продажи компании отстают от конкурентов, таких как Samsung и Huawei.

Отмечается, что в связи с тем, что спрос на продукты Apple в Китае снижается – даже до появления вспышки коронавируса – компания надеется, что сможет стимулировать рост на других развивающихся рынках, таких как Индия.