Об этом сообщает Gsmarena.

Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что указанные чипы, вероятно, будут использоваться в будущих iPad и MacBook. Это означает, чипы 5 нм или, возможно, 5 нм+ появятся в течение следующего года. TSMC почти готова к процессу сертификации, поэтому, скорее всего, в следующем году начнется пробное производство, а массовое производство начнется в 2022 году.

В то время как по слухам идет разработка процессоров серии M MacBook и iPad, специалисты предполагают, что iPhone в 2022 году, вероятно, будет использовать ту же технологию.

Ожидается, что выручка TSMC в этом году достигнет рекордного уровня, а в 2021 году установит ещё один рекорд.

До этого TSMC заявляла, что ее 3-нм техпроцесс обеспечит рост производительности чипов на 10–15 % и повышение их энергоэффективности на 20–25 %. Также TSMC разрабатывает 4-нм техпроцесс, который будет внедрен немного раньше.