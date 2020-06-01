Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Давида Арахамии за 2019 год.

Депутат задекларировал 8 млн гривен наличными в совместной собственности с женой. Арахамия также держит наличными 650 тыс. долларов и 100 тыс. евро. В совместной собственности с женой Арахамия указал 250 тыс. долларов и 100 тыс. евро наличных средств.

Кроме того, Арахамия на банковских счетах держит 20 тыс. долларов.

В декларации отмечается, что в прошлом году политик одолжил третьим лицам 698 тыс. грн.

В 2019 году Арахамия получил 157 334 грн заработной платы от Аппарата ВР. От занятия предпринимательской деятельностью он получил доход в размере 4 724 961 грн, а от отчуждения ценных бумаг – 870 тыс. грн.

Арахамия также задекларировал 623 грн и 8524 грн банковских процентов.

Он указал в декларации 22 300 грн материального блага по оплате расходов на участие в обучении, полученных от партии “Слуга народа”.

В прошлом году Давид Арахамия также получил 3 302 500 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, 18 150 грн – от предоставления имущества в аренду. Его жена Виктория в 2019 году получила: 1056000 грн и 201 200 грн от отчуждения движимого имущества, 2580 грн – социальной помощи при рождении ребенка, 24080 грн – выплат соцфонда, 18300 грн, 7960 грн и 73533 грн доходов от предоставления имущества в аренду.

В декларации Арахамия указал, что его жена является конечным бенефециаром компании Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Согласно электронной декларации Арахамия владеет 4 земельными участками, площади которых – 36 кв. м, 9 кв. м, 241 кв.м, 900 кв.м. В собственности политика также – садовый (дачный) дом в селе Вита-Почтовая Киевской области площадью 295.7 кв. м, квартира в Киеве (70, 5 кв. м).

Жена Арахамии владеет земельным участком площадью 720 кв.м в Брюховичах Львовской области, а также тремя квартирами в Киеве – 52.2 кв.м, 50.5 кв. м, 50.2 кв. м. Виктория Арахамия также имеет жилой дом площадью 58.6 кв.м. в селе Новопетровское Новоодесского района Николаевской области.

Сын супругов Арахамия Давид владеет квартирой в Николаеве на 153.2. кв. м. Давид Арахамия также указал в общей собственности два нежилых помещения в Николаеве, право пользования квартирой в Николаеве, а также субаренду нежилого помещения в Киеве.

Его супруга имеет авто Mercedes-Benz GLS350 2016 выпуска.

Председатель фракции “Слуги народа” также задекларировал 4 наручных часов марок Breguet, Rolex, Breitling и Ulisse Nardin.

Жена Арахамии, согласно декларации, владеет ювелирными изделиями брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручными часами Rolex и Cartier.