Глава Офиса Президента Андрей Ермак получил 255 859 гривен дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности в течение 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной электронной декларации Ермака, которая опубликована на сайте НАПК.

В частности, предпринимательство принесло Ермаку 151 тысячу гривен дохода. Адвокатская деятельность, которая указана как основное место работы в прошлом году, принесла 42 тыс. 570 гривен в адвокатском объединении “Міжнародна правнича компанія” и 10 тыс. 672 гривен зарплаты в ООО “Міжнародна правнича компанія”.

Еще 49 тыс. 317 гривен зарплаты он получил по совместительству в ООО “Міжнародна правнича компанія”. В качестве заработка также указан гонорар в 1,3 тыс гривен от “Медийной группы европейского партнерства”, еще 1 тысяча гривен Ермаку досталось от отчуждения ценных бумаг.

У главы Офиса президента наличными имеется 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. В гривнах у него хранится 26 тыс. 803 гривны в ОТП Банке, а 609 гривен – в Кредобанке.

Указал Ермак также сумму в 1 млн 380 тыс. 660 гривен, которую одолжил принадлежащему ему ООО “Гарнет Інтернешнл Медиа Групп”. У этого общества с 2016 года перед Ермаком остается две задолженности по договорам на 4,98 млн гривен и 3 млн 334 тыс. 218 гривен.

Около 14 лет назад, в 2006 году, Андрей Ермак взял кредит в Альфа-Банке – 4 млн 377 тысяч 186 гривен. Ему остается выплатить 3 млн 328 тыс. 387 гривен.

В декларации Ермака также указана квартира в Киеве площадью 107,8 кв. м, которую он приобрел в 2005 году за 3 млн 535 тыс. гривен.

В пользовании у Ермака с августа 2015 года имеется автомобиль Toyota Camry, владельцем которого является Андрей Ерошов.

Что касается корпоративных прав, то Ермак в декларации указал, что с 1997 года ему принадлежит 50% корпоративных прав ООО “Международная юридическая компания”; с 2012 года – 99% прав ООО “Гарнет Интернешнл Медиа Групп”; с ноября 2014 года 100% корпоративных прав ООО “Эр Пи Ай”; с марта 2019 года – 60% в адвокатском объединении “Международная юридическая компания”; с 2018 года – 33,33% в ООО “Ама Вижн”; с 1999 года – 10% в ЗАО “Интерпромфинанс Украины”; с 2001 года – 50% ООО “Интерпромфинанс-Безопасность”; с 2004 года – 50% ООО “Международная фармацевтическая группа”. Кроме того, с 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО “Виссон Юкрейн Технолоджис”.

Руководитель ОП также указал, что является конечным бенефициаром вышеперечисленных компаний и ассоциации “Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования”, ООО “М.Е.П.”, ООО “Украинско-грузинская медийная компания”.

В декларации за 2019 год Ермак указал такие должности по совместительству: член наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром”, руководитель ассоциации “Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования” и организации “Наша гордость”, ООО “М.Е.П.”, ЗАО “Интерпромфинанс Украина”, директор ООО “Международная юридическая компания”.

Кроме того, Ермак указал, что является членом общественных организаций “Украинская киноакадемия”, “Відчуй”, “Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии”, “Наша гордость”, “Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения”, международной ассоциации “Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования”, Национальной ассоциации адвокатов Украины, всеукраинской организации “Союз специалистов в области охраны психического здоровья Украины”.

Ранее глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак приобрел 11 марта автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 года выпуска за 3,2 млн грн.