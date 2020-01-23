Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообщался с российскими журналистами пропагандистских телеканалов "Россия 1" и "Первый канал" на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Их общение зафиксировала журналистка “НВ” Кристина Бердинских.

Среди российских журналистов, с которыми общался украинский политик, была телеведущая “России 1” Наиля Аскер-заде, о которой оппозиционер Алексей Навальный снимал расследование, указывая на наличие у нее элитной яхты, самолета, недвижимости и так далее.

Арахамия говорил пропагандистским журналистам о необходимости “сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон” в ситуации на Донбассе, что должно стать “наиболее сильным сигналом за последние пять лет”.

Когда у него поинтересовались, с какой целью он приехал в Давос, политик ответил, что это продвижение инвестиционных программ.

Кроме этого, Арахамия выразил сомнения в связи с тем, что некий силовой план освобождения Донбасса, разработанный в СНБО, вообще существует.

“Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены исключительно на мирное урегулирование. При этом все мы должны понимать, что там ежедневно стреляют, там ежедневно с обеих сторон гибнут люди, потому это “микс” ситуаций военных и миротворческих усилий”, – сказал Арахамия.