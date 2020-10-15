Об этом шла речь в эфире телеканала “Украина 24”.

Во время шоу ведущие затронули вопрос о возможном уменьшения численности украинской армии, чтобы сэкономить деньги и потратить их на перевооружение.

Впоследствии к дискуссии присоединился Давид Арахамия, который является членом комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он отметил, что поддерживает идею сокращения армии с этой целью и считает нужным провести необходимые расчеты.

“Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности. Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. И поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, а это нам надо, чтобы сдерживать военную агрессию Российской Федерации”, — сказал Арахамия.

Заметим, на момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек и постепенно сокращалась. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит — 250 тысяч человек. В 2017 году численность ВСУ почти приблизилась к этому лимиту.

В 2020 году численность ВСУ, согласно паспорту бюджетной программы — почти 247 тысяч человек. Из них около 193 — военнослужащие, 52 — гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

Однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в июле текущего года в интервью “АрмияInform” отмечал, что штатная численность значительно превышает 250 тысяч человек.