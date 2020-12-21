Об этом сообщает издание Vogue.

Бойфренда 27-летней певицы зовут Далтон Гомес. Он – агент по элитной недвижимости из Калифорнии.

Известно, что пара познакомилась незадолго до пандемии коронавируса. COVID-19. Гранде и Гомес вместе находились на карантине в течение нескольких месяцев.

Певица выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце, а также серию снимков с парнем.

“Навсегда и дольше”, — подписала она публикацию.

Фанаты и другие знаменитости начали поздравлять Гранде с помолвкой.

 

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Певица ранее была помолвлена с комиком шоу “Saturday Night Live” Питом Дэвидсоном, но в октябре 2018 года пара рассталась.

  • Американская певица, автор песен Лана Дель Рей обручилась со своим бойфрендом – музыкантом и гитаристом Клейтоном Джонсоном.
  • Популярный 51-летний актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме “Друзья”, объявил о помолвке со своей 29-летней девушкой Молли Гурвиц.