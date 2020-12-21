Известная американская певица, обладательница "Грэмми" Ариана Гранде объявила о помолвке с бойфрендом и показала кольцо.

Об этом сообщает издание Vogue.

Бойфренда 27-летней певицы зовут Далтон Гомес. Он – агент по элитной недвижимости из Калифорнии.

Известно, что пара познакомилась незадолго до пандемии коронавируса. COVID-19. Гранде и Гомес вместе находились на карантине в течение нескольких месяцев.

Певица выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце, а также серию снимков с парнем.

“Навсегда и дольше”, — подписала она публикацию.

Фанаты и другие знаменитости начали поздравлять Гранде с помолвкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Певица ранее была помолвлена с комиком шоу “Saturday Night Live” Питом Дэвидсоном, но в октябре 2018 года пара рассталась.