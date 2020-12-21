Об этом сообщает издание Vogue.
Бойфренда 27-летней певицы зовут Далтон Гомес. Он – агент по элитной недвижимости из Калифорнии.
Известно, что пара познакомилась незадолго до пандемии коронавируса. COVID-19. Гранде и Гомес вместе находились на карантине в течение нескольких месяцев.
Певица выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце, а также серию снимков с парнем.
“Навсегда и дольше”, — подписала она публикацию.
Фанаты и другие знаменитости начали поздравлять Гранде с помолвкой.
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Певица ранее была помолвлена с комиком шоу “Saturday Night Live” Питом Дэвидсоном, но в октябре 2018 года пара рассталась.
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