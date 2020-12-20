Об этом сообщает издание People со ссылкой на свои источники.
Фанаты 35-летней певицы заметили обручальное кольцо у нее на пальце во время появления Дель Рей на вечернем шоу Джимми Фэллона в понедельник, 14 декабря. Она исполнила песню “Love You Like A Woman”.
Источник подтвердил изданию информацию, что 31-летний Джонсон сделал певице предложение.
Представитель Дель Рей отказался давать комментарии.
Согласно данным источников People, пара познакомилась в приложении для знакомств.
Джонсон и Дель Рей подписались на аккаунты друг на друга в Instagram еще в августе. С тех пор фанаты начали замечать появление певицы в социальных сетях Джонсона.
Влюбленные вместе отмечали Хэллоуин. У них были костюмы, вдохновленные фильмом “Волшебник страны Оз” (уже на этом фото заметно кольцо на пальце Дель Рей).
Известно, что Клейтон Джонсон ранее пел в группе Stereo Skyline. Впоследствии он объединился со своими братьями и создал группу The Johnsons, в которой выступал как гитарист и вокалист.
Как сообщает издание Vanity Fair, в марте этого года Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским Шоном Ларкином. Пара встречалась меньше года, но успела появиться на красной дорожке музыкальной премии “Грэмми”.
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