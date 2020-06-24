Об этом он проинформировал в Facebook.

“Вчера попросил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Причина проста – после шести лет работы нужно оглянуться, отдохнуть, наконец дать возможность новым людям делать важные реформы”, – отметил Биденко.

Он подчеркнул, что и дальше планирует заниматься популяризацией Украины (#UkraineNOW), социальными проектами, в том числе в поддержку чтения.

4 февраля 2015 распоряжением Кабинета Министров Артем Биденко назначен на должность заместителя Министра информационной политики Украины – руководителя аппарата.

18 января 2017 распоряжением Кабинета Министров Биденко назначен на должность государственного секретаря Министерства информационной политики Украины.

Блогер и автор интернет-изданий “Украинская правда”, УБР, “Лига”, “Еспресо.TV”. Был внештатным журналистом и политическим редактором газет “Украинское слово”, “Деловая Украина”, “Деловая неделя”, “Аргументы и факты в Украине”, журналов Business Communication, “Профиль”, “Компаньон” и др.