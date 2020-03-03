Кабинет министров Украины принял решение о передаче на приватизацию в Фонд государственного имущества 435 государственных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Так, было передано 431 государственный объект и 4 большие госкомпании. Среди них: завод “Большевик” (АО “Первый киевский машиностроительный завод”), АО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация”, ГАК “Хлеб Украины”, ГП “Артемсоль”.

В Кабмине добавили, что на этих предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.

Отмечается, что в целом Правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до того.

“За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 год было передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места”, – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.