Об этом Аваков написал в своем блоге.
“Завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения”, – сообщает он.
При этом сообщается, что соответствующие подзаконные и законодательные акты уже готовы.
Министр внутренних дел заявил, что в данный момент проводятся последние технические тесты.
По словам Авакова, уже в ближайшие дни будет объявлено о начале переходного периода, который продлится 45 дней.
На протяжении переходного периода камеры видеофиксации будут работать в режиме предупреждения и информирования. По его окончанию нарушителей начнут наказывать.
Также министр напомнил, что на украинских дорогах в неделю гибнут от 38 до 50 людей.
- Министерство внутренних дел продолжит возглавлять Арсен Аваков. Этот пост он занял еще в правительстве Арсения Яценюка – 27 февраля 2014 года. До этого ведомством руководил Виталий Захарченко – соратник Януковича.