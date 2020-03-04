Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал видеофиксацию нарушений правил дорожного движения по всей Украине.

Об этом Аваков написал в своем блоге.

“Завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения”, – сообщает он.

При этом сообщается, что соответствующие подзаконные и законодательные акты уже готовы.

Министр внутренних дел заявил, что в данный момент проводятся последние технические тесты.

По словам Авакова, уже в ближайшие дни будет объявлено о начале переходного периода, который продлится 45 дней.

На протяжении переходного периода камеры видеофиксации будут работать в режиме предупреждения и информирования. По его окончанию нарушителей начнут наказывать.

Также министр напомнил, что на украинских дорогах в неделю гибнут от 38 до 50 людей.