Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого диагностировали заражение коронавирусом, мог подхватить инфекцию во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом он рассказал в интервью the Бабель.

По версии Авакова, Крищенко мог заразиться 23 марта, после прибытия в Киев поезда “четыре столицы” из Латвии. Тогда он несколько часов общался с украинцами, которые прибыли в Киев.

“Он не ездил по Куршевелям, он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда “4 столицы” из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался “разрулить” ситуацию”, – высказал свое предположение Аваков.

Сам Аваков не виделся и не контактировал с Крищенко больше месяца.

“Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте”, – резюмировал Аваков.