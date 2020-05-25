Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
В марте текущего года в составе Национальной полиции Украины появилось новое структурное подразделение — Департамент защиты интересов общества и государства.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин направил в Министерство внутренних дел запрос с просьбой предоставить информацию о работе нового департамента, его структуре, задачах и численности.
Однако в МВД заявили, что эта информация является “служебной”.
“Сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента являются служебной информацией”, — говорится в ответе на запрос.
Также в ответе указано, что министерство планирует в будущем публиковать отчеты о результатах работы нового департамента на сайте Национальной полиции Украины. Сроки, когда указанная информация будет опубликована, не называются.
По информации ЦПК, новый департамент унаследовал функции ликвидированного ранее Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
“По нашей информации, этот департамент унаследовал функции экономического, но будет прятаться за ширмой “служебной информации”, — отметил Шабунин.
- Напомним, в августе министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал ликвидацию Департамента защиты экономики в составе Национальной полиции Украины. Также была анонсирована ликвидация подразделений расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. Их функции должны быть переданы Службе финансовых расследований.
- Президент Украины Владимир Зеленский требовал принять закон о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 октября 2019 года.
- Создание Бюро финансовых расследований было одним из пунктов программы действий Правительства Алексея Гончарука. По состоянию на сегодня такой орган создан не был — 2 октября он был принят парламентом в первом чтении, а 17 января — отклонен.