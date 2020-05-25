В Национальной полиции Украины появился новый департамент, структура, функции и количественный состав которого не разглашаются.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

В марте текущего года в составе Национальной полиции Украины появилось новое структурное подразделение — Департамент защиты интересов общества и государства.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин направил в Министерство внутренних дел запрос с просьбой предоставить информацию о работе нового департамента, его структуре, задачах и численности.

Однако в МВД заявили, что эта информация является “служебной”.

“Сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента являются служебной информацией”, — говорится в ответе на запрос.

Также в ответе указано, что министерство планирует в будущем публиковать отчеты о результатах работы нового департамента на сайте Национальной полиции Украины. Сроки, когда указанная информация будет опубликована, не называются.

По информации ЦПК, новый департамент унаследовал функции ликвидированного ранее Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

“По нашей информации, этот департамент унаследовал функции экономического, но будет прятаться за ширмой “служебной информации”, — отметил Шабунин.