Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что пятый президент Петр Порошенко не является врагом Украины, чтобы вводить против него санкции.

Об этом Аваков заявил в интервью Дмитрию Гордону.

“Порошенко — не враг Украины. Порошенко — это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии — мы его не выбрали президентом. Мы его поддерживаем, а его значительная часть населения все еще поддерживает, – он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс”, – сказал Аваков.

На вопрос Гордона, будут ли против Порошенко решение СНБО, Аваков ответил, что не видел таких документов и не хотел бы, чтобы они появились.

Он отметил, что претензии к Порошенко необходимо предъявлять в судебном порядке.

“Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Есть претензии к политику Порошенко — предъявите их в данном случае в судебном порядке. С защитой, с адвокатурой, с судебным процессом прозрачным. А Порошенко не враг Украины”, – сказал министр.