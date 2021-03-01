Об этом шла речь в его интервью с телеведущей “1+1” Наталией Мосийчук.
Во время интервью Мосийчук дважды попросила Авакова отреагировать на эпитеты, которые к нему применяют на акциях протеста и в соцсетях.
Телеведущая вспомнила о популярном на митингах лозунге “Аваков — черт”, который, в частности, звучал на недавних акциях в поддержку активиста Сергея Стерненко и политических заключенных. Состоялся следующий диалог:
Мосийчук: Аваков — черт?
Аваков: Хм, а я вам скажу… Может, Аваков — ангел, что терпит это? В том числе, такое отношение. Такое ведь тоже может быть.
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Также Мосийчук сравнила Авакова с советским партийным и государственным деятелем Вячеславом Молотовым. Молотов — председатель Совета народных комиссаров СССР, нарком и министр иностранных дел, член ЦК КП(б)У, первый секретарь ЦК КП(б)У, депутат Верховного Совета СССР 1-4-го созывов, Верховного Совета УССР 1-4-го созывов и др, один из организаторов Голодомора в Украине (1932-1933).
Вместе с тем министр предложил сравнивать его с другим деятелем — Анастасом Микояном. Микоян — член Политбюро ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР 1-8-го созывов, Верховного Совета УССР 2-4-го созывов и др. Был активным деятелем почти при всех советских режимах — при Ленине, Сталине, Хрущеве и Брежневе.
Мосийчук: Про вас говорят “iron ass”.
Аваков: Iron?…
Мосийчук: Намекая на… Да. Железная задница.
Аваков: А, ну нормально, хорошо.
Мосийчук: Намекая на то, что вы как Молотов сидите уже и… Там кого казнят, кого за решетку, а Аваков сидит.
Аваков: Молотов… Если берете советскую ассоциацию, сравните с Микояном, тот тоже долго сидел.
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- Напомним, Арсен Аваков стал министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и был переназначен 29 августа 2019 года.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Авакову дали испытательный срок, за который он должен показать реальные результаты работы. Также президент уверял, что готов поддержать увольнение министров, которые не покажут реальных дел, в том числе и главы МВД Арсена Авакова.
- Впоследствии Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов о том, когда закончится “испытательный срок” для главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
- К шестой годовщине назначения Авакова #Буквы разбирались, почему министр остается в должности и за какие проколы его отставки требуют активисты.