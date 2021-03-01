Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на популярный на акциях протеста против действий правоохранительных органов и судебных решений лозунг "Аваков — черт".

Об этом шла речь в его интервью с телеведущей “1+1” Наталией Мосийчук.

Во время интервью Мосийчук дважды попросила Авакова отреагировать на эпитеты, которые к нему применяют на акциях протеста и в соцсетях.

Телеведущая вспомнила о популярном на митингах лозунге “Аваков — черт”, который, в частности, звучал на недавних акциях в поддержку активиста Сергея Стерненко и политических заключенных. Состоялся следующий диалог:

Мосийчук: Аваков — черт? Аваков: Хм, а я вам скажу… Может, Аваков — ангел, что терпит это? В том числе, такое отношение. Такое ведь тоже может быть.

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Также Мосийчук сравнила Авакова с советским партийным и государственным деятелем Вячеславом Молотовым. Молотов — председатель Совета народных комиссаров СССР, нарком и министр иностранных дел, член ЦК КП(б)У, первый секретарь ЦК КП(б)У, депутат Верховного Совета СССР 1-4-го созывов, Верховного Совета УССР 1-4-го созывов и др, один из организаторов Голодомора в Украине (1932-1933).

Вместе с тем министр предложил сравнивать его с другим деятелем — Анастасом Микояном. Микоян — член Политбюро ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР 1-8-го созывов, Верховного Совета УССР 2-4-го созывов и др. Был активным деятелем почти при всех советских режимах — при Ленине, Сталине, Хрущеве и Брежневе.

Мосийчук: Про вас говорят “iron ass”. Аваков: Iron?… Мосийчук: Намекая на… Да. Железная задница. Аваков: А, ну нормально, хорошо. Мосийчук: Намекая на то, что вы как Молотов сидите уже и… Там кого казнят, кого за решетку, а Аваков сидит. Аваков: Молотов… Если берете советскую ассоциацию, сравните с Микояном, тот тоже долго сидел.

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