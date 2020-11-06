Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заплатил 836 244 грн за аренду частного самолета для доставки в Украину из Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, министр пока не указал этих расходов в е-декларации за решения Конституционного Суда Украины, отдельные нормы антикоррупционного законодательства признал неконституционными, однако письменно сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о расходах.

“Необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в Ломбардии, введением комендантского часа, локаута и угрозой возможного закрытия регулярных авиарейсов между Украиной и Италией”, – добавил замминистра.