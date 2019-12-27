На борту самолета, который потерпел крушение в Алматы (Казахстан), были двое украинских граждан.

Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Казахстан”.

В профильном министерстве Казахстана предоставили информацию о том, что на борту самолета были четверо иностранцев. Среди них: двое украинцев, гражданин Китая и гражданин Кыргызстана.

О состоянии здоровья украинцев информации пока нет.

“Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана”, – сказано в сообщении министерства.

В дипломатическом ведомстве Украины информацию об украинских гражданах проверяют и пока не подтвердили.