Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Казахстан”.
В профильном министерстве Казахстана предоставили информацию о том, что на борту самолета были четверо иностранцев. Среди них: двое украинцев, гражданин Китая и гражданин Кыргызстана.
О состоянии здоровья украинцев информации пока нет.
“Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана”, – сказано в сообщении министерства.
В дипломатическом ведомстве Украины информацию об украинских гражданах проверяют и пока не подтвердили.
- 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы (Казахстан) разбился пассажирский самолет с 98 людьми на борту. На данный момент известно о 14 погибших, но число жертв растет.