Немецкая авиакомпания Lufthansa с сентября восстановит рейсы между Мюнхеном (Германия) и Киевом (Украина).

Об этом сообщает avianews.

Рейсы будут выполнять трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, с аэропорта “Борисполь”.

Вылеты из Мюнхена запланированы на 12:35 с прибытием в Киев в 15:50.

Из Киева самолет будет лететь в 16:40 с прибытием в Мюнхен в 18:00.

В целом, к концу октября авиаперевозчик планирует сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.

Рейсы Lufthansa из Киева в Мюнхен будет вторым направлением в Украине после снятия запрета на международные полеты.

С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт.

До введения ограничений Lufthansa также осуществляла рейсы из Львова в Мюнхен.