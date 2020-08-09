Об этом сообщает avianews.
Рейсы будут выполнять трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, с аэропорта “Борисполь”.
Вылеты из Мюнхена запланированы на 12:35 с прибытием в Киев в 15:50.
Из Киева самолет будет лететь в 16:40 с прибытием в Мюнхен в 18:00.
В целом, к концу октября авиаперевозчик планирует сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.
Рейсы Lufthansa из Киева в Мюнхен будет вторым направлением в Украине после снятия запрета на международные полеты.
С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт.
До введения ограничений Lufthansa также осуществляла рейсы из Львова в Мюнхен.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим клиентам пройти тест на коронавирус.