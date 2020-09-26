Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании "Роза Ветров" разрешение на внутренние полеты по маршруту Киев – Ужгород.

Об этом сообщает avianews.com.

Разрешение предоставлено на неограниченный срок.

Такое разрешение для авиакомпании предусмотрено приказом №1362, который глава регулятора Александр Бильчук подписал 23 сентября.

Согласно правилам разрешения, “Роза Ветров” сможет обслуживать маршрут ежедневно.

В компании не прокомментировали такую информацию.

При этом, на сайте авиакомпании пока что нет возможности приобрести билеты на полеты из Ужгорода в Киев.

На сегодня “Роза Ветров” обслуживает семь внутренних линий, которые связывают Киев со Львовом, Ивано-Франковском, Одессой, Николаевом, Днепром, Запорожьем и Харьковом.

Стоимость билетов для пассажиров авиакомпании – от 830 гривен в одну сторону, учитывая перевоз ручной клади и багажа.