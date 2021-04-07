Известная австрийская газета Der Standard опубликовала статью с заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом издание привело якобы цитату президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают #Буквы.

“Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является “единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе”. Перед этим он поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом”, – говорится в статье Der Standard.

В то же время цитата Зеленского искажена, поскольку после телефонного разговора со Столтенбергом он не использовал словосочетание “гражданская война”.

“НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ”, – писал Зеленский в Twitter.

Манипулятивная статья Der Standard возмутила украинского посла в Австрии Александра Щербу.

“Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а “гражданская война” для Der Standard”, – написал Щерба в своем Twitter.

Также посол спросил, готова ли газета к честной дискуссии об украинско-российской войне на Донбассе, которую издание называет “гражданской войной”.

“Дорогой Der Standard, наступит ли когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете “гражданской войной”, или у вас разрешена только одна точка зрения?”, – спросил Щерба.

2/ Lieber @derStandardat, kommt jemals die Zeit für eine ehrliche Diskussion zu dem was Sie „Bürgerkrieg“ nennen oder ist bei Ihnen nur eine Sichtweise erlaubt? — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Пока газета не отреагировала на эту ситуацию. Статья сих пор доступна на сайте издания без редактирования.