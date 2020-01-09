Об этом пишет Evening Standard.

Мэр деревни Александр Шойц заявил, что хочет сократить количество туристов после того, как в городе за последние десять лет произошел резкий рост.

“Мы хотим сократить цифры как минимум на треть, но у нас нет возможности их остановить. Гальштат – это важная часть истории культуры, а не музей”, – подчеркнул он.

Отмечается, что еще в 2011 году Гальштат привлекал всего 100 туристов в день, но в прошлом году это количество выросло до 2000, а затем и 10 000 в день. В результате жители жалуются, что деревня наполнена туристами.

Местные жители заявляют, что будто они “живут в тематическом парке”, и утверждают, что в альпийской деревне из-за туристов появились проблемы с мусором и беспилотниками.