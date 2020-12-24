Конституционный суд Австрии постановил, что две правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса в школах — обязательное ношение маски и разделение классов на две половины для обучения поочередно — являются незаконными.

Об этом сообщает The Local.

Система раздельных классов означала, что одни ученики занимались по понедельникам и вторникам, а другие – по средам, четвергам и пятницам. В остальное время они должны были оставаться дома.

“Кроме того, было решено, что все люди, находящиеся в школьных зданиях должны были носить маску все время, кроме уроков. В своем решении, опубликованном сегодня, Конституционный суд признал указанные меры незаконными”, – говорится в заявлении суда.

Свое решение суд объяснил тем, что “министерство не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми”.

Иск подали родители двух детей, заявив, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Министерство образования, в свою очередь, заявило, что приняло к сведению решение суда.