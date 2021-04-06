Об этом сообщает МВД.
“Отныне вы без проблем можете зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерные знаки без посещения сервисного центра МВД. Первое авто уже зарегистрировано сегодня за 10 минут! Мечты должны вдохновлять и воплощаться легко!” – сказал он.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины еще 16 февраля 2021 года. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.
Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящие на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.
- Кабинет Министров 16 декабря на заседании изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.