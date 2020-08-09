Об этом сообщает “Еврорадио”.

“В Минске автозак въехал в толпу протестующих. Корреспондент сообщает, что водитель автозака, вероятно, хотел напугать людей и двигался с большой скоростью. Один из протестующих прыгнул на бампер автозака. Он начал ехать справа налево. Мужчина попал под колеса, его почти раздавили”, – говорится в сообщениях.

По данным “МБХ-медиа”, пострадавшего забрали в больницу. Tut.by пишет, что другие подбежали на помощь, но в них бросили свето-шумовые гранаты. Люди начали кричать “Убийцы!”.

Между тем, столкновения в Беларуси продолжаются, в Минске люди сражаются с ОМОНом, слышны взрывы от свето-шумовых гранат.