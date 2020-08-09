Об этом сообщает издание tut.by.
В том числе несколько человек задержаны возле участка в Минске.
На площади Ленина в центре Витебска начали задерживать людей. СМИ пишут, что граждан “пакуют” в автозаки и куда увозят.
Въезды в близлежащие дворы возле площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призывали горожан не скапливаться на площади Ленина.
В Могилеве разогнали людей, собравшихся в центре.
В Минске призывают людей в 20:00-20:30 собираться у своих участков и двигаться к Стелле.
На проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.
Менск: pic.twitter.com/J6RC1rbNhJ
— Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2020
Люди кричат: “Иди!”, “Наш дом – Беларусь!”. Гул стоит по всему проспекту.
Tut.by повідомляє з посиланням на очевидців, що в районі проспекту силовики застосовують світлошумові гранати.
Про зіткненнях на проспекті Переможців також повідомляє ТАСС. За його даними, там зібралися «близько 300 молодих людей, деякі з них були затримані».
В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61
— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
- В Беларуси опубликовали результаты государственного экзит-пола на президентских выборах. По их данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.