На площади Ленина в центре Витебска начали задерживать людей. СМИ пишут, что граждан “пакуют” в автозаки и куда увозят.

Въезды в близлежащие дворы возле площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призывали горожан не скапливаться на площади Ленина.

В Могилеве разогнали людей, собравшихся в центре.

В Минске призывают людей в 20:00-20:30 собираться у своих участков и двигаться к Стелле.

На проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.

Люди кричат: “Иди!”, “Наш дом – Беларусь!”. Гул стоит по всему проспекту.

Tut.by повідомляє з посиланням на очевидців, що в районі проспекту силовики застосовують світлошумові гранати.

Про зіткненнях на проспекті Переможців також повідомляє ТАСС. За його даними, там зібралися «близько 300 молодих людей, деякі з них були затримані».

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020