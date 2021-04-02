Президент США Джо Байден поручил Пентагону вывести часть военной техники из стран Персидского залива с целью удовлетворить военные потребности в других частях мира. Это рассматривается как первый шаг Белого дома на пути к уменьшению военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает WSJ.

Было принято решение, чтобы США вывели из региона три противоракетные батареи Patriot. Также одну из них вывели с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии. Там стояла батарея для защиты американских войск.

Также было принято решение перебросить с Ближнего Востока авианосец и системы наблюдения.

Инсайдеры рассказали о том, что в Пентагоне планируют и дальше сокращать американское присутствие на Востоке и дальше.

После инаугурации Байден дал обещание скорректировать отношения США с Саудовской Аравиeй. В частности, он обещал предпринять несколько жестких шагов в отношении королевства. Среди них – заморозка продажи наступательного оружия. Именно его Эр-Рияд использовал во время военных действий в Йемене.