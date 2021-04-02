Об этом сообщает WSJ.
Было принято решение, чтобы США вывели из региона три противоракетные батареи Patriot. Также одну из них вывели с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии. Там стояла батарея для защиты американских войск.
Также было принято решение перебросить с Ближнего Востока авианосец и системы наблюдения.
Инсайдеры рассказали о том, что в Пентагоне планируют и дальше сокращать американское присутствие на Востоке и дальше.
После инаугурации Байден дал обещание скорректировать отношения США с Саудовской Аравиeй. В частности, он обещал предпринять несколько жестких шагов в отношении королевства. Среди них – заморозка продажи наступательного оружия. Именно его Эр-Рияд использовал во время военных действий в Йемене.
- Байден считает, что вывести американские войска из Афганистана до 1 мая, о чем ранее договорился Дональд Трамп, практически нереально.