Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден заявил, что готов сотрудничать с республиканцами и назначить представителя Республиканской партии вице-президентом, в случае победы на выборах.

Об этом он заявил во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, сообщает американский телеканал CNN.

Байден отметил, что в Республиканской партии немало “достойных политиков”, но с кем именно готов сотрудничать – не уточнил.

“По-прежнему есть немало по-настоящему достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед”, – заявил Байден.

В ходе предвыборной кампании Байден неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.

Ранее Байден говорил о том, что хотел бы видеть на посту вице-президента женщину из другой этнической группы.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.