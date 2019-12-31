Об этом он заявил во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, сообщает американский телеканал CNN.
Байден отметил, что в Республиканской партии немало “достойных политиков”, но с кем именно готов сотрудничать – не уточнил.
“По-прежнему есть немало по-настоящему достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед”, – заявил Байден.
В ходе предвыборной кампании Байден неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.
Ранее Байден говорил о том, что хотел бы видеть на посту вице-президента женщину из другой этнической группы.
25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.
Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.
Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
- Напомним, 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.