Экс-вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден лидирует на первичных выборах (праймериз) в штатах Флорида, Аризона, Иллинойс.

Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

После обработки 98,8 % голосов, у Байдена во Флориде 61,9 % поддержки. При этом его главный соперник из числа демократов Берни Сандерс набрал 22,8 %.

В Иллинойсе посчитали уже 98,6 % голосов. Байден лидирует с результатом 59,1 %. У Сандерса 36,1 %.

В штате Аризона у Байдена 43,6 %, после подсчета 88,6 % голосов. У Сандерса 31,6 % поддержки.

Стоит отметить, что в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймериз решили отложить до июня.