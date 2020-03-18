Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal.
После обработки 98,8 % голосов, у Байдена во Флориде 61,9 % поддержки. При этом его главный соперник из числа демократов Берни Сандерс набрал 22,8 %.
В Иллинойсе посчитали уже 98,6 % голосов. Байден лидирует с результатом 59,1 %. У Сандерса 36,1 %.
В штате Аризона у Байдена 43,6 %, после подсчета 88,6 % голосов. У Сандерса 31,6 % поддержки.
Стоит отметить, что в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймериз решили отложить до июня.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в четырех из шести штатов на праймериз Демократической партии, которые состоялись во вторник, 10 марта.