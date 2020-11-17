Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, представитель Луизианы Седрик Л. Ричмонд будет за наблюдать за работой с общественностью, а Джен О’Мэлли Диллон, которая успешно руководила президентской кампанией Байдена станет заместителем главы администрации.

Байден также объявит, что Стив Риккетти, его давнее доверенное лицо, будет работать в Белом доме в качестве советника президента. У всех троих, скорее всего, будут кабинеты прямо по коридору от Овального кабинета, что сделает их одними из самых старших помощников в Западном крыле.

Ричмонду достанется должность, которую когда-то занимала Валери Джарретт, когда она работала в Западном крыле бывшего президента Барака Обамы.

Риккетти займет место Келлианн Конвей – советника президента Трампа. А О’Мэлли Диллон, вероятно, будет курировать деятельность Белого дома.

Объявления приходят по мере того, как Байден быстро приступает к определению как своей программы управления, так и команды, которая должна будет начать работать после его вступления в должность.

Избранный президент находится под давлением – он должен заполнить эти должности людьми разного происхождения, этнического и идеологического, выполняя обещания, данные им во время кампании.

Но назначения Ричмонда, О’Мэлли Диллон и Риккетти – всех лояльных помощников Байдена – также указывают на то, что он уделяет особое внимание окружению себя людьми, советам которых он безоговорочно доверяет.

Многие ожидали, что Ричмонд, демократ из Луизианы, который был национальным сопредседателем кампании Байдена и был одним из первых ее сторонников, присоединится к Белому дому Байдена и установит с ним тесные отношения. Об этом впервые сообщил Bloomberg.

Ричмонд запланировал на вторник пресс-конференцию, на которой, как ожидается, он объявит о своем уходе из Конгресса.

Во время короткого телефонного звонка в понедельник вечером Ричмонд отказался подтвердить новости о своих следующих шагах, но признался, что обсудит свое “будущее” во вторник.

Ранее он был председателем фракции темнокожих в Конгрессе и поддерживает тесные отношения с депутатом Джеймсом Э. Клайберном, демократом Южной Каролины, чья поддержка в феврале помогла возродить кампанию Байдена.

Его округ является безопасно демократическим, и маловероятно, что его уход из Конгресса приведет к потере демократами еще одного места после выборов, на которых их большинство было ослаблено.

О’Мэлли Диллон, ветерану избирательной кампании Барака Обамы, приписывают помощь Байдену в президентских выборах в трудностях пандемии и проблемах, связанных с непредсказуемым соперником Трампом. О ее назначении впервые сообщил NBC News.

Риккетти – близкий советник и давний лоббист, который уже много лет поддерживает Байдена. Он лоббировал фармацевтическую промышленность и был руководителем аппарата Байдена во времена его вице-президентства.

Представитель переходной команды при этом от комментариев отказался.