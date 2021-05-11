Президент США Джо Байден сповістив, що за три місяці понад мільйон американців скористалися правом на доступне медичне страхування, вартість якого зменшилася майже на 90%, до 50 доларів на особу.

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу.

У США громадяни отримують медичну страховку залежно від місця роботи. Федеральні службовці мають добре страхування, а малий бізнес не завжди має змогу забезпечити страхуванням найманих працівників. Якщо людина працює неповний робочий день (менш як 40 год на тиждень), то роботодавець, як правило, не пропонує страхування. Придбати страховий медичний пакет самостійно — надто дорого.

Американці, які не мають мінімального сімейного доходу, мають право на Medicaid. Це повністю безплатне медичне обслуговування.

Одна більшість, середній клас, повинні мати страхування, інакше платитимуть штраф.

Коли Байден став президентом США, то запропонував зменшити вартість страхування для працівників, яким роботодавці не забезпечують його, а також — самозайнятим громадянам.

За три місяці таку страховку оформили та отримали понад мільйон американців. Для цього слід було зайти на сайт HealthCare.gov, внести дані стосовно річного доходу, додаткового заробітку, об’єктів, які містяться у власності, а також — стосовно хронічних хвороб. Портал пропонував оформити страховку відповідно до отриманої інформації. Загалом вартість страховок знизилася на 90% і становила близько 50 доларів для особи.

“15 лютого моя адміністрація відкрила портал HealthCare.gov, щоб надати всім американцям змогу оформити медичну страховку… Минуло менш як три місяці, і я радий повідомити, що мільйон американців скористалися цією можливістю”, – повідомив Байден.

Оформити таку страховку можна до 15 серпня.