Президент США Джо Байден планує на наступному тижні представити податкові зміни в рамках "американського плану сім'ї". Вони припускають, що податки для заможних виростуть, а отримані гроші спрямують на фінансування таких сфер, як догляд за дітьми та освіта.

Про це повідомляє The New York Times.

В рамках інфраструктурного плану Байдена виростуть податки для інвесторів-мільйонерів. Отримані кошти адміністрація Байдена збирається направити на сферу догляду за дитиною, а також – на освіту. Про розширення медичного страхування і зниженні вартості рецептурних препаратів в Білому домі вже не говорять.

З самого початку офіційні представники президентської адміністрації говорили про те, що планують збільшити фінансування сфери охорони здоров’я до 700 мільярдів доларів. Однак, цей пункт викреслили та винесли для окремого обговорення.

Перед тим як виступити на спільному засіданні Конгресу на наступному тижні, Байден презентує “Американський план сім’ї”.

Це зміни, спрямовані на працевлаштування та фінансування сфер освіти та догляду за дітьми. Один з пунктів програми – створення нових робочих місць на 2,3 трильйона доларів.

По суті, “американський план сім’ї” стане своєрідним продовженням інфраструктурного плану.

Сотні мільйонів доларів планується витратити на загальні дошкільні заклади, розширення субсидій на догляд за дітьми, національну програму оплачуваних відпусток для працівників та безкоштовне навчання в коледжах.

Ще один з пунктів – американські батьки зможуть отримати розширений податковий кредит до 2025 року. Аналітики вважають, що така ініціатива допоможе різко скоротити дитячу бідність.

“Розширення податкових пільг для дітей – найважливіший аспект політики Вашингтона за багато років. Конгрес має історичну можливість забезпечити цю норму для середнього класу, вдвоє скоротивши дитячу бідність”, – йдеться в спільній заяві законотворців.

Аби знайти гроші для реалізації цього плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток в розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.