Избранный президент США Джо Байден объявил, что решил назначить 41-летнюю Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации и представил команду по коммуникациям в Белом доме — в нее вошли одни женщины.

Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Кроме Псаки, избранный американский президент объявил о назначении еще нескольких женщин на посты в команде по коммуникациями его администрации.

Директором по коммуникациям Белого дома станет 39-летняя Кейт Бедингфилд, которая была заместительницей менеджера предвыборной кампании демократа. Заместительницей Бедингфилд будет Пили Тобар, которая также работала в его штабе.

Дженнифер Псаки при президентстве Барака Обамы входила в его команду по коммуникациям, а также возглавляла пресс-служба Госдепартамента США.

В 2009-2011 годах Дженнифер Псаки работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, в 2013-2015 годах – официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри, а в 2015-2017 годах – вновь помощником президента по коммуникациям. Сейчас она работает советником переходной команды Байдена.

“Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы – Байдена, когда он занимался экономическим восстановлением страны, отстраивал наши отношения с партнерами (это дало хороший результат), привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала”, – написала она в Twitter.

Первой заместительницей Псаки станет Карин Жан-Пьер, которая была председателем предвыборного штаба будущего вице-президента Камалы Харрис. Помощницей первой леди по связям станет Элизабет Александер. Во время вице-президентства Байдена она занимала должность его пресс-секретаря. Должность спикера вице-президента Камалы Харрис получит Симона Сандерс. Она работала старшей советницей в избирательной кампании Байдена и Харрис. Эшли Этьен станет директором по связям с общественностью вице-президента Камалы Харрис.