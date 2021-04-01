Об этом сообщили на сайте Белого дома.

На заседании все министры и президент были в защитных масках и сидели на безопасном расстоянии, что предусматривают карантинные ограничения.

В Белом доме сообщили, что на заседании были 25 человек. Кроме министров и президента, там присутствовали вице-президент Камала Харрис и высокопоставленные члены администрации, включая директора Национальной разведки.

Встреча прошла не в зале заседаний Кабинета министров, а в Восточном зале Белого дома, где легче соблюдать социальное дистанцирование.

Байден сказал членам правительства, что этот состав “похож на Америку”, имея в виду расовое и религиозное разнообразие среди министров.

“Еще раз спасибо всем за то, что вы собрались вместе, чтобы сформировать это историческое правительство. Это первый в американской истории Кабинет министров, который похож на Америку. Это то, что мы обещали сделать, и мы это сделали”, – сказал Байден.

Он напомнил, что накануне презентовал “План развития инфраструктуры” в США и в связи с этим поручил пятерым министрам “взять на себя особую ответственность за разъяснение плана американской общественности”.

Заниматься этим вопросом будут: министр транспорта Пит Буттиджич, министр энергетики Дженнифер Гранхолм, министр жилищного строительства и городского развития Марсия Фадж, министр труда Марти Уолш и министр торговли Джина Раймондо.

Кроме этого, Байден поручил всем руководителям федеральных ведомств проверить статьи расходов, чтобы убедиться в соблюдении правила “Покупай американское” с целью максимально увеличить возможности трудоустройства для жителей США.