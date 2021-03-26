Президент США Джо Байден пригласил представителей 40 стран мир на виртуальный Саммит лидеров по климату. Он состоится 22 и 23 апреля. Украины нет в списке приглашенных.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Саммит будут транслировать в прямом эфире для всеобщего обозрения.

27 января Байден впервые заявил о том, что вскоре созовет саммит лидеров, чтобы активизировать усилия крупнейших экономик по преодолению климатического кризиса.

В сообщении президентской администрации США сказано, что на саммит пригласили представителей 17 стран, на долю которых приходится около 80 % глобальных выбросов и глобального ВВП. Кроме них, пригласили представителей стран, которые “демонстрируют сильное лидерство в области климата или особенно уязвимы к климатическим изменениям”.

На саммите планируется обсудить и выработать стратегии действий по шести вопросам:

активизация усилий крупнейших экономик мира по сокращению выбросов;

мобилизация финансовых средств государственного и частного секторов для обеспечения перехода к нулевому уровню загрязнений и помощь уязвимым странам в преодолении последствий изменений климата;

экономические выгоды от действий по борьбе с изменением климата с особым упором на создание рабочих мест;

стимулирование трансформационных технологий, которые могут помочь сократить выбросы и адаптироваться к изменениям климата;

демонстрация субнациональных и негосударственных субъектов, которые привержены экологическому восстановлению;

обсуждение возможностей укрепления потенциала для защиты от воздействия изменения климата; разработка стратегии для достижения цели к 2050 году.

Байден пригласил на саммит лидеров таких государств: Аргентина, Антигуа и Барбуда, Австралия, Бангладеш, Бутан, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Дания, Франция, Габон, Германия, Индия, Мексика, Израиль, Индонезия, Италия, Кения, Ямайка, Япония, Маршалловы Острова, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Польша, Корея, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Турция, ОАЭ, Британия, Вьетнам. Также приглашены президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.