Об этом он сообщил с своем Twitter-аккаунте.

“Сегодня я отменил дискриминирующий запрет на службу трансгендерных персон в армии. Все просто: Америка будет безопаснее, если каждый, у кого есть право служить, сможет делать это открыто и с гордостью”, – отметил Байден.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.

— President Biden (@POTUS) January 25, 2021