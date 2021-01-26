Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который запрещал трансгендерным людям служить в американской армии.

Об этом он сообщил с своем Twitter-аккаунте.

“Сегодня я отменил дискриминирующий запрет на службу трансгендерных персон в армии. Все просто: Америка будет безопаснее, если каждый, у кого есть право служить, сможет делать это открыто и с гордостью”, – отметил Байден.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride. — President Biden (@POTUS) January 25, 2021

В указе, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркивается, что “гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы”.

Первоначально трансгендерные люди получили возможность служить во время президентства Барака Обамы в 2016 году. Но в 2017 году Трамп объявил о запрете.

Как передает Reuters, по данным Министерства обороны США, около 1,3 миллиона человек служат в армии США. Официальных данных о количестве трансгендеров нет, по данным исследовательского института политики США Rand Corp, по состоянию на 2016 год таких людей было около 2 450.