Covid-19 Украина

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Пентагон США впервые возглавит афроамериканец: что о нем известно

В пятницу, 22 декабря, Сенат США одобрил кандидатуру на должность министра обороны США, предложенную президентом Джо Байденом. Главой Пентагона впервые станет афроамериканец.

Пятница, 22 января 2021, 19:12

Об этом докладывает издание Reuters.

Так, министром обороны США станет генерал Ллойд Остин. За его назначение на должность проголосовали 62 сенатора из 100. При этом только двое проголосовали против.

Через несколько дней Остин принесет присягу и официально возглавит Пентагон.

Что известно о Ллойде Остине?

Ллойд Остин – генерал армии США в отставке. Мужчина более 40 лет посвятил службе в американской армии. Руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке.

Отметим, что именно тогда Остин познакомился с Байденом. Тогда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующий войсками США в Ираке.

Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил США в Ираке в 2007 году, а также отвечал за вывод войск в 2011 году.

Кроме того, Остин участвовал в разработке стратегии в борьбе с террористами “Исламского государства”.

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Теги: Джо Байден, Ллойд Остін, США, Пентагон

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