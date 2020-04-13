Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Уточняется, что Байдена обвиняет в насилии, которое якобы было совершено в начале 1990-х годов, его бывшая помощница Тара Рид.

По словам женщины, нападение произошло весной 1993 года в подвале офисного здания. Она уже подала заявление полицию.

Отмечается, что Рид уже не впервые предъявляет обвинения экс-вице-президенту. В частности, в прошлом году она публично обвиняла Джо Байдена в совершении неуместных прикосновений, однако не говорила о сексуальном насилии.

При этом заместитель руководителя предвыборной кампании Байдена заявила, что кандидат в президенты “посвятил свою общественную жизнь изменению культуры и законов о насилии в отношении женщин”.

“Утверждение о насилии не соответствует действительности. Этого не было”, – сказала она.

При этом ранее по ходу предвыборной гонки Джо Байден уже сталкивался с обвинениями в неуместных прикосновениях со стороны нескольких женщин, которые утверждали, что им неудобны дружеские объятья кандидата.

По словам Тары Рид, в ее случае действия Байдена пошли дальше. Она утверждает, что инцидент случился в 1993 году, когда ее супервайзер попросил принести Байдену спортивную сумку. При этом Байден, который на тот момент был сенатором, якобы “прижал женщину к стене в подвале офисного здания на Капитолийском холме”.

“Он шептал мне, одновременно пытался поцеловать меня и говорил: “Ты хочешь пойти куда-нибудь еще?” Я помню, что хотела сказать “стоп”, но я не знаю, сказала ли я это вслух или просто подумала. Я будто бы онемела”, – говорит она.