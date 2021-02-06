Продюсерская компания Higher Ground Productions, которую основали бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель, в партнерстве со стриминговым сервисом Netflix выпустят шесть новых проектов.

Об этом информирует издание The Hollywood Reporter. Кроме того, анонс опубликован на сайте Netflix.

Речь идет о создании фильмов и сериалов.

“Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обамы, совместно с Netflix объявляют о разработке нескольких грядущих проектов”, — говорится в анонсе.

Отмечается, что это будут художественные, документальные, детские и семейные фильмы, а также сериалы.

Все эти проекты сейчас находятся на разных стадиях создания.

“Компания Higher Ground Productions… фокусируется на рассказе историй, воплощающих ценности, которые Обамы отстаивали на протяжении всей своей жизни. Выбранные проекты отражают эти ценности”, – подчеркивается в анонсе.

Пока что известны только рабочие названия проектов.

Например, на экраны должен выйти художественный фильм “Exit West” (“Выход на запад”) по одноименному роману пакистанского писателя Мохсина Хамида (об истории любви на фоне глобальной миграции). Издание The New York Times называло этот роман одной из 10 лучших книг 2017 года.

Также запланирован выход научно-фантастического художественного фильма “Спутник” (“Satellite”) и киноленты “Тенцинг” (“Tenzing”), основанной на реальной истории альпиниста Тенцинга Норгея.

Среди проектов указывается сериал об индейской девушке из резервации, которая под прикрытием сотрудничает с полицией.

Кроме того, готовится сериал о национальных парках и дикой природе.