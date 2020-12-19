Барак Обама поделился своими любимыми фильмами и сериалами этого года

44-й президент США Барак Обама поделился подборкой своих любимых фильмов и сериалов 2020 года.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“С потоковой передачей, еще больше стирающей границы между театральными фильмами и телевизионными сериалами, я расширил список, включив в него визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата”, – отметил Обама.

В списке оказались 14 фильмов, в том числе – “Черное дно Ма Рейни”, “Дылда”, “Земля кочевников”, “Душа”, “Манк”, “Мартин Иден”, “Бакурау” и другие.

В перечень любимых сериалов Обамы вошли: “Лучше звоните Солу”, “Ход королевы”, “Я могу уничтожить тебя”, “Пацаны”, “Птица доброго Господа”, “Разрабы”, “Последний танец”, “Миссис Америка”, “Хорошее место” и “City so Real”.