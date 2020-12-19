Covid-19 Украина

обновлено 19.12.2020 в 09:02

Всего:

956123 (+11742)

Болеют:

365118 (+11742)

Выздоровели:

574536 (+13314)

Умерло:

16469 (+213)

10:00 Google еженедельно будет тестировать сотрудников в США на COVID-19
09:31 Барак Обама поделился своими любимыми фильмами и сериалами этого года
07:27 Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 19 декабря
01:01 «Укрпочта» выпустила марку с дополненной реальностью
00:19 В Twitter рассказали, что будут делать с аккаунтами ботов и умерших пользователей

18 декабря

23:37 В Кабмине рассказали, когда Украина ожидает транш от МВФ
22:59 Масштабная атака на федеральное правительство США, которую связывают с РФ: что известно 
20:59 Папа Римский снимется в сериале Netflix: что об этом известно
20:50 Украина подписала соглашение о 450 млн евро кредита на ремонт дорог
20:23 «Вы должны быть жесткими»: Трамп попросил сенаторов помочь ему обжаловать результаты выборов
20:11 Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие — МОУ
19:48 Из-за пандемии COVID-19 международный туризм вернулся к уровню 1990 года, – ООН
19:37 В Боснии открыли производство из-за иконы из Луганска, подаренной Лаврову
18:53 Пентагон приостановил подготовку к передаче власти Байдена
18:40 Рада продлила на год разрешение на закупку почти 100 медпрепаратов за госсредства
18:14 Zoom на праздники снимает ограничения на бесплатные видеоконференции
17:34 Вице-президент США в прямом эфире вакцинировался от COVID-19
17:25 Стерненко избрали меру пресечения
16:32 Бэби-бум в Антарктиде: у пингвинов и синеглазых бакланов появились детеныши
Партнерский материал
16:20 Регистрация авто в Украине во время пандемии covid19
15:10 Карди Би запускает собственное шоу
14:41 Реализация древесины государственными лесхозами: аналитики назвали ТОП-10 коррупционных рисков
14:37 Рада одобрила СOVID-доплаты для вирусологов и биохимиков
14:33 Трэвис Скотт запускает новый бренд Cacti
14:05 Какие новые электромобили в 2020 году покупали в Украине чаще всего
13:50 «Мы потерпели неудачу»: король Швеции признал провальной стратегию борьбы с COVID-19 в стране
13:23 В этом году зажжение главной елки состоится онлайн: где смотреть трансляцию

Барак Обама поделился своими любимыми фильмами и сериалами этого года

44-й президент США Барак Обама поделился подборкой своих любимых фильмов и сериалов 2020 года.

Суббота, 19 декабря 2020, 09:31

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“С потоковой передачей, еще больше стирающей границы между театральными фильмами и телевизионными сериалами, я расширил список, включив в него визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата”, – отметил Обама.

В списке оказались 14 фильмов, в том числе – “Черное дно Ма Рейни”, “Дылда”, “Земля кочевников”, “Душа”, “Манк”, “Мартин Иден”, “Бакурау” и другие.

В перечень любимых сериалов Обамы вошли: “Лучше звоните Солу”, “Ход королевы”, “Я могу уничтожить тебя”, “Пацаны”, “Птица доброго Господа”, “Разрабы”, “Последний танец”, “Миссис Америка”, “Хорошее место” и “City so Real”.

  • 44-й президент США Барак Обамы поделился любимыми треками, которые он слушал во время карантина.

 

Теги: серіали, фільми, Барак Обама

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться