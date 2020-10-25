Об этом сообщает “Радио Свобода”.
Отец президента, украинский ученый Александр Зеленский, сразу сказал волонтерам, что они с женой хотят ответить на все вопросы “да”.
При этом отметки в бюллетене ставил волонтер.
На вопрос, не хотят ли супруги прочесть, о чем говорится в опросе, родители президента ответили, что и так хорошо это знают. Также они выразили надежду на перемены после выборов.
После этого они проголосовали на местных выборах на участке №493.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой уже проголосовали на местных выборах.