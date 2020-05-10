Об этом сообщает белорусское агентство “БЕЛТА”.
По словам заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Игоря Чергинца, сегодня выполняется чартерный рейс для эвакуации белорусов и иностранцев из Анголы и Судана.
“На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по делам – в служебных командировках”, – рассказал он.
Отмечается, что самолет авиакомпании вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск.
- 2 мая в Украину были эвакуированы спецрейсами более полутысячи человек. Еще 15 тысяч украинцев вернулись через КПВВ на границе.