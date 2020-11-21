Берлинские следователи арестовали мужчину по подозрению в убийстве и каннибализме после того, как были обнаружены кости человека, пропавшего в сентябре.

Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

44-летняя жертва, известный как Стефан Т., бесследно исчезла, покинув свою квартиру незадолго до полуночи в начале сентября в берлинском районе Лихтенберг. Полиция опубликовала фотографию мужчины и попросила помощи в его поисках.

8 ноября в лесном массиве Панковского района города нашли кости, которые оказались останками пропавшего без вести.

По словам прокурора, подозреваемый учитель средней школы, предположительно совершил убийство на сексуальной почве.

“Подозреваемый интересовался каннибализмом. Он искал эту тему в Интернете”, – сказал представитель берлинской прокуратуры Мартин Стелтнер.

При обыске его квартиры полиция обнаружила режущие инструменты, в том числе ножи и пилы, а также фрагменты костей и следы крови.

“41-летний подозреваемый был арестован вчера и будет доставлен к магистрату сегодня”, – заявили в берлинской полиции.

Немецкие СМИ сравнивают этот случай со случаем “людоеда из Ротенбурга”. В 2006 году немецкий суд признал Армина Мейвеса виновным в убийстве. Майвес подал объявление в интернете о поиске человека, который согласился бы быть съеденным. На объявление откликнулся Юрген Брандес. После очередного занятия сексом Мейвес отрезал Брандесу член, а после убил его. Мясо партнера он сохранил в морозильной камере и питался им в течение нескольких месяцев.