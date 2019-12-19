Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, Строевого устава Вооруженных Сил Украины, Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” относительно установления новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Проектом, в частности предусматривается ввести звание “бригадный генерал”, “командор-адмирал”, вместо звания “генерал-полковник” – звание “генерал”, а звание “генерал армии Украины” отменить.

Законопроект 267 голосами был принят за основу.