Без поцелуев и в костюме медсестры: из-за COVID-19 для работников секс-индустрии разработали правила

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.
В условиях эпидемии коронавируса, секс-индустрия оказалась под угрозой из-за высокого риска распространения вируса.
Инициативные группы разработали ряд правил, которые помогут снизить вероятность передачи COVID-19 во время секса.
“Никаких поцелуев, скажите клиентам вымыть руки, прежде чем они коснутся вас, используйте маску, избегайте позиций лицом-к -лицу. Также можете надеть костюм медсестры и померять клиенту температуру термометром – если у него нормальная температура, сделайте это частью игры. Если у клиента жар – закончите сеанс”, – пишет издание.
Отметим, что многие предрекали крах индустрии сексуальных услуг, однако, согласно, ряду прогнозов, секс за деньги, алкоголь и сфера азартных игр успешно переживут экономический кризис, так как предоставляют человеку возможность избавиться от стресса.
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Ранее сообщалось, что в популярном приложении для знакомств Tinder до конца года появится функция видеочатов.