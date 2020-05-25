Covid-19 Украина

обновлено 25.05.2020 в 16:01

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Без поцелуев и в костюме медсестры: из-за COVID-19 для работников секс-индустрии разработали правила

Общественные организации и органы здравоохранения по всему миру разработали правила для работников и работниц секс-индустрии.

Понедельник, 25 мая 2020, 16:41

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

В условиях эпидемии коронавируса, секс-индустрия оказалась под угрозой из-за высокого риска распространения вируса.

Инициативные группы разработали ряд правил, которые помогут снизить вероятность передачи COVID-19 во время секса.

“Никаких поцелуев, скажите клиентам вымыть руки, прежде чем они коснутся вас, используйте маску, избегайте позиций лицом-к -лицу. Также можете надеть костюм медсестры и померять клиенту температуру термометром – если у него нормальная температура, сделайте это частью игры. Если у клиента жар – закончите сеанс”, – пишет издание.

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Отметим, что многие предрекали крах индустрии сексуальных услуг, однако, согласно, ряду прогнозов, секс за деньги, алкоголь и сфера азартных игр успешно переживут экономический кризис, так как предоставляют человеку возможность избавиться от стресса.

Теги: Коронавирус, секс

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