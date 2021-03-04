Уровень безработицы в США остается стабильно высоким и продолжает расти из-за различных факторов. Главные — сезонность и пандемия коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве труда США.

На сегодня около 10 миллионов американцев не имеют постоянной работы, которая приносила бы стабильный доход.

745 тысяч американцев с начала 2021 года подали заявки на получение финансовой помощи от государства в связи с тем, что имели сезонную работу и теперь потеряли источник дохода.

Еще около 437 тысяч американцев просят предоставить им финансовую помощь, как самозанятые или такие, деятельность которых связана с концертами.

На прошлой неделе было зарегистрировано 1,2 миллиона заявлений от людей, которые подали заявление на первую выплату из-за потери работы в связи с пандемией коронавируса. Это без учета сезонных работников. Сумма выплат составляла около 4,3 миллиона долларов в неделю.

В сравнении с ситуацией, которая была в стране в начале локдауна из-за пандемии, стало лучше. Тогда еженедельно из бюджета выплачивали по 6,9 миллиона долларов, а рабочие места исчезали из-за ликвидации бизнесов и предприятий.

По официальным данным, уровень безработицы в США – 6,2%, но глава Федеральной резервной системы Джер Пауэлл называет цифру в пределах 10%.