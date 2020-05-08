В США объявили о рекордном уровне безработицы. За время кризиса, вызванного коронавирусом, 20,5 миллионов человек потеряли свои рабочие места.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Сообщается, что экономика США в апреле потеряла 20,5 млн рабочих мест, что стало самым резким падением занятости со времен Великой депрессии и самым ярким признаком, как новая пандемия коронавируса поразила крупнейшую экономику мира.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе уменьшится на 22 миллиона.

Кроме того, рост безработицы в апреле прогнозируется с 4,4% до 16%в апреле.