Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Сообщается, что экономика США в апреле потеряла 20,5 млн рабочих мест, что стало самым резким падением занятости со времен Великой депрессии и самым ярким признаком, как новая пандемия коронавируса поразила крупнейшую экономику мира.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе уменьшится на 22 миллиона.
Кроме того, рост безработицы в апреле прогнозируется с 4,4% до 16%в апреле.
- В США разрешили экстренное использование препарата Ремдесивира, который, вероятно, помогает пациентам с коронавирусом.