Рано-вранці в середу на південь від столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,8.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на дані Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (Phivolcs).

Зазначається, що слід очікувати підземних поштовхів, але землетрус, який стався на глибині 112 км, навряд чи завдасть шкоди.

“Оскільки це глибокий землетрус, він відбувся на великій території”, – зазначив глава Phivolcs Ренато Солідум.

Він також додав, що загрози цунамі немає.

Епіцентр землетрусу знаходився в провінції Міндоро і відчувався в столиці країни Манілі.

Країна Південно-Східної Азії знаходиться в геологічно активному Тихоокеанському вогняному кільці і відчуває часті землетруси, особливо на півдні.